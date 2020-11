Mehrere Akteure der Energiewirtschaft haben ihren Protest gegen den RWE-Eon-Deal jetzt in der Initiative wirspielennichtmit gebündelt. Sie fordern von der Bundesregierung, sich nicht für große Player stark zu machen, sondern für die Bürgerenergie sowie kommunale und unabhängige Versorger.Im Mai hatten mehrere Energieversorger vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen den RWE-Eon-Deal eingelegt, im Oktober kritisierten kommunale Energieversorger in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Einmischung der Bundesregierung in das Kartellverfahren. Jetzt haben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...