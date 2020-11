Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Federkontakt, wird beim Rolling Pin der Kolben um eine integrierte Kugel in der Pin-Spitze ergänzt. Um Übertragungsstörung infolge von Vibrationen zu reduzieren, wird das Kolbenende des Federkontaktes in einem Winkel von bis zu 18° angeschrägt und so in die Stifthülle eingesetzt. Dies garantiert einen 100-prozentigen Kontakt des Kolbens mit der Stifthülse und führt somit zu einer zuverlässigen Übertragung von Signalen ...

