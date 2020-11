An den US-Börsen geht es am Donnerstag mit den Kursen weiter nach oben.Beim Dow Jones sind zur Eröffnung Zugewinne von 0,85 Prozent auf 28.083,37 Punkte auszumachen.Weiterhin steht nicht fest, wer der nächste Präsident der USA sein wird - doch die Chancen des demokratischen Kandidaten Joe Biden haben sich verbessert. Er braucht nur noch den Sieg in einem Bundesstaat. Doch US-Präsident Donald Trump will weiterhin gegen die laufende Auszählung vorgehen, juristisch oder mit der Forderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...