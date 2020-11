Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die US-Rentenmärkte haben für ihre Verhältnisse mit sehr starken Renditeabschlägen auf den bisherigen Verlauf der amerikanischen Präsidentschaftswahlen reagiert, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".So seien die zehnjährigen Renditen, die am Dienstag in der Spitze 0,90% erreicht hätten, auf derzeit 0,76% abgerutscht. Üblicherweise würde man argumentieren, dass hier die Unsicherheit zuschlage und Bonds davon entsprechend profitieren würden. Dazu passe allerdings nicht, dass die US-Aktienmärkte sowohl gestern als auch heute relativ kräftige Zuwächse verzeichnen würden. Während hier auch Hoffnungen auf eine baldigen Impfstoff eine Rolle spielen würden, scheine die Rentenmärkte jedoch eher die Frage zu bewegen, wie groß unter einer künftigen Regierung der USA das von beiden politischen Lagern angekündigte Konjunkturprogramm ausfallen werde. Bislang habe es in den Umfragen so ausgesehen, dass die Demokraten nicht nur den Präsidenten stellen würden, sondern zudem auch das Abgeordnetenhaus und den Senat für sich gewinnen würden. Wer zum Präsidenten gewählt worden sei, sei bislang nicht abschließend geklärt und der Senat scheine nunmehr in der Hand der Republikaner zu bleiben. Damit dürfte sich ein möglicher Präsident Biden mit seinem Wunsch, ein Konjunkturprogramm von 2 bis 3 Billionen US-Dollar zu schnüren, gegenüber den Republikanern, die die Rolle des Staates kleiner halten möchten, nicht durchsetzen. Das Volumen dürfte eher im Bereich von 1 bis 2 Billionen US-Dollar bleiben. Entsprechend würde die Belastung für den Bondmarkt geringer ausfallen. Im Umkehrschluss heiße das, dass die Renditen weniger stark steigen würden, was die Marktteilnehmer bereits vorweggenommen hätten. ...

