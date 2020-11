Atlanta - In Georgia sind für die US-Präsidentschaftswahlen noch mehr als 60.000 Stimmen auszuzählen. Man schätze es schnell zu sein, aber Richtigkeit schätze man noch mehr, sagte der Secretary of State am Donnerstag um 16:40 Uhr deutscher Zeit.



In Georgia wird der US-Präsident aktuell mit etwa 18.000 Stimmen in Führung gesehen, aber der Herausforderer holt auf. Bei der Wahl insgesamt liegt Joe Biden aktuell vorne. Er kommt mehreren US-Medien zufolge auf 264 gesicherte Wahlmännerstimmen, Trump auf 214. Um zum Präsidenten gewählt zu werden, sind 270 Wahlmännerstimmen notwendig, 60 sind noch nicht vergeben. Trump muss Georgia US-Medien zufolge gewinnen, um noch eine Chance auf die Präsidentschaft zu haben.



Ebenso braucht er die Wahlleute aus Pennsylvania und North Carolina - wo er aktuell vorne zu sein scheint - sowie Nevada, wo Joe Biden in Führung liegt.

