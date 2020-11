DJ Bundestag beschließt Risikoreduzierungsgesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat das Risikoreduzierungsgesetz gebilligt, mit dem die Regierung den Bankensektor in Deutschland krisenfester machen will. Für den Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) stimmten Union und SPD und dagegen FDP und Linke, während sich Grüne und AfD enthielten, wie Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich (CSU) mitteilte.

Nach dem Gesetz zur Reduzierung von Risiken und zur Stärkung der Proportionalität im Bankensektor, das Teile des EU-Bankenpakets umsetzt, sollen große Banken Verlustpuffer für mindestens 8 Prozent ihrer Bilanzsumme vorhalten müssen. Institute mit einer Bilanzsumme von unter 5 Milliarden Euro sollen aber von Erleichterungen bei der Regulierung profitieren. Zum Verbraucherschutz sollten laut dem Entwurf zudem von Verlustrisiken stark betroffene Produkte wie Nachranganleihen nur in einer Stückelung von mindestens 50.000 Euro vertrieben werden dürfen. Für kleine Banken soll es Ausnahmen geben.

Redner der großen Koalition hatten zuvor in der Debatte die Regelungen gelobt, während Oppositionsvertreter zum Teil weitergehende Regelungen forderten. "Mit dem, was wir heute machen, sind wir einen riesigen Schritt weitergekommen", betonte der SPD-Finanzexperte Lothar Binding. "Wir als große Koalition sagen deutlich, kein Steuergeld mehr für Banken", erklärte der Unions-Finanzpolitiker Sepp Müller (CDU).

Die FDP-Finanzexpertin Katja Hessel hob jedoch hervor, sie könne "die Begeisterung für das Gesetz nicht teilen". Bei den Betroffenen werde es mehr zur Enttäuschung führen als zur Freude. Besonders bedauerlich sei, dass in Punkten wie bei der vorgesehenen Anleihe-Mindeststückelung über die EU-Vorgaben hinausgegangen werde. "Das ist eine Bevormundung der Verbraucher", beklagte sie. Die Grünen-Finanzsprecherin Lisa Paus forderte hingegen ebenso wie Linke-Finanzexperte Jörg Cezanne deutlich höhere Risikopuffer. "Die Maßnahmen bleiben bei weitem hinter dem zurück, was für ein stabiles Bankensystem notwendig wäre", monierte Paus.

Die deutsche Kreditwirtschaft begrüßte allerdings die Verabschiedung des Risikoreduzierungsgesetzes. Das Gesetz könne nunmehr fristgerecht zum Jahresende in Kraft treten. "Wir begrüßen, dass der Deutsche Bundestag in einigen wichtigen Punkten ein 'gold plating' bei der Umsetzung des EU-Bankenpakets verhindert hat. So können Wettbewerbsnachteile für deutsche Banken und Sparkassen vermieden werden", erklärte der Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, Gerhard Hofmann, für die Kreditwirtschaft. Gleichwohl bestünden manche Kritikpunkte fort, so bei der Ausweitung der Mindeststückelung.

