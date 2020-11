Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist weiterhin offen - ungeachtet dessen zeigen sich die Anleger an den US-Aktienmärkten in Kauflaune. Neben der Wahl-Hängepartie dürften im späteren Handel die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed im Anlegerfokus stehen. Ökonomen rechnen jedoch mit keinen Änderungen. Der Dow Jones steigt aktuell um 2,07 Prozent auf 28 424,01 Punkte. Damit summiert sich das Plus in dieser Woche nun bereits auf mehr als 7 Prozent, womit der Leitindex seinen 6,5-prozentigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...