DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Konjunkturzykliker weiter gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem steilen Anstieg der vergangenen Tage ist es am Donnerstag am schweizerischen Aktienmarkt ruhiger zugegangen. Marktteilnehmer verwiesen auf das noch immer ungewisse Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl. Allerdings zeichnete sich schon ab, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress nicht grundsätzlich ändern werden. Die Demokraten werden wohl auch künftig die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen, während der Senat weiterhin von den Republikanern kontrolliert werden dürfte. In dieser Gemengelage könnte Joe Biden als Präsident nicht "durchregieren". Ein neues US-Konjunkturpaket dürfte daher etwas kleiner ausfallen als von den Demokraten gewünscht, gleichzeitig dürften die befürchteten Steuererhöhungen nicht durchzusetzen sein.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.306 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 56,66 (zuvor: 68,15) Millionen Aktien.

Konjunkturzykliker waren dabei mit Spekulationen auf ein neues US-Konjunkturpaket abermals gefragt, während in defensiven Werten Gewinne mitgenommen wurden. Unter den Zyklikern ging es für Geberit um 2,5 Prozent nach oben, für ABB um 1,4 Prozent und für Lafargeholcim um 0,8 Prozent.

Das als defensiv geltende Schwergewicht Nestle verbilligte sich um 1,2 Prozent. Swisscom gingen 0,4 Prozent niedriger aus dem Handel.

Zweigeteilt zeigten sich die Pharmawerte, die am Mittwoch den Markt angeführt hatten. Hier wurden in Novartis und Roche (jeweils minus 0,7 Prozent) Gewinne mitgenommen. Alcon (plus 0,6 Prozent) und Lonza (plus 1,9 Prozent) setzten ihren Anstieg hingegen fort. Die Branche gilt einerseits als Nutznießer der Corona-Pandemie, dürfte aber auch davon profitieren, wenn in den USA unter einer neuen Regierung Erstattungsobergrenzen nun doch nicht gekappt werden.

Am Vortag der Veröffentlichung von Geschäftszahlen stiegen die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont um 3,1 Prozent. Swatch schlossen 1,8 Prozent höher.

Technologiewerte erhielten Rückenwind aus den USA, wo der Sektor am Mittwoch und Donnerstag kräftig zulegte. AMS verbesserten sich um 2,9 Prozent, auch gestützt von den guten Zahlen des deutschen Wettbewerbers Dialog Semiconductor. Logitech rückten um 4,6 Prozent vor.

