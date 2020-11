Tagesausblick für 06.11.: DAX - Bullen am Drücker. Gold zieht an!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte setzten ihren Aufwärtstrend heute fort. Zwar ist weiterhin noch nicht klar, wer ab Januar 2021 im Weißen Haus regiert. Die Investoren gehen allerdings zunehmend davon aus, dass die Drohungen von Amtsinhaber Donald Trump, bei einem Biden-Sieg juristische Schritte einzuleiten, möglicherweise ausbleiben. Unterstützung bekamen die Märkte zudem von teils überraschend guten Unternehmensmeldungen. So schraubte sich der DAX im Tagesverlauf um 1,9 Prozent auf 12.560 Punkte nach oben und der EuroStoxx50 verbesserte sich um 1,6 Prozent auf 3.210 Punkten.

Heute Abend steht noch die US-Zinsentscheidung an.

Am Rentenmarkt blieb es heute weitgehend stabil. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stagnierte bei rund -0,63 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere pendelte im Bereich von 0,76 Prozent. Bei den Edelmetallen haben die Bullen das Zepter in die Hand genommen. Der Goldpreis stieg heute um 1,3 Prozent und testet nun das Oktoberhoch von 1.930 US-Dollar. Silber zog um 3,4 Prozent auf 24,7 US-Dollar und Palladium gar um 4,7 Prozent auf 2.400 US-Dollar nach oben. Nach dem 3-tägigen Sprint stagnierte heute der Ölpreis in einer engen Range und wartet auf weitere Impulse.

Unternehmen im Fokus

Nel

markierte heute ein neues Allzeithoch.hob die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Die Aktionäre quittierten dies mit einem kräftigen Kursplus.meldete einen leichten Umsatzrückgang und einen deutlichen Vorsteuerverlust. Hintergrund war unter anderem eine Marktwertanpassung der Nikola-Beteiligung. Der Auftragsbestand legte hingegen deutlich zu. Dennoch verlor die Aktie des Wasserstoffkonzerns heute 4,6 Prozent.sieht eine zaghafte Erholung am Werbemarkt. Die Aktie stieg daraufhin zweistellig nach oben.

Aus Europa melden Morgen unter anderem Allianz, AMS, Freenet und Richemont Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine:

Das Ergebnis der US-Wahl steht weiterhin noch aus

Deutschland - Industrieproduktion

USA - Arbeitsmarktbericht

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.670/12.950 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.380/11.690/11.900/12.260/12.450 Punkte

Der DAX startete mit einem Sprung nach oben in den Handel und baute die Gewinne schrittweise weiter aus. Die nächste Widerstandsmarke zeigt sich in rund 100 Punkten bei 12.670 Punkten. Auf der Unterseite findet der Index bei 12.450 und 12.260 Punkten eine Unterstützung.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.09.2020- 04.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.11.2013 - 04.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

