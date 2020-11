Halle (ots) - Man muss sich allerdings klar darüber sein, in wessen Gesellschaft man sich dann begibt: Auf diesen Anti-Corona-Kundgebungen tummeln sich neben Menschen, die ernsthaft besorgt sind und viele Fragen haben, auch Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker oder Rechtsextremisten, die versuchen, den Protest für ihre Agenda zu missbrauchen. Gemeinsam mit Neonazis demonstrieren? Wirklich? In Leipzig wird man zudem auf Organisatoren treffen, die suggerieren, es sei in der Corona-Zeit alles wieder so wie damals in der DDR: Abweichende Meinungen würden unterdrückt, Kritiker mundtot gemacht. Ernsthaft?



