Stimmauszählung im US-Bundesstaat Georgia zieht sich hin

Die Auszählung der Stimmzettel in Georgia könnte bis Donnerstagabend (Ortszeit) dauern. Wie der Wahlbeamte Gabriel Sterling mitteilte, müssen in dem US-Bundesstaat mehr als 61.000 Briefwahlzettel noch ausgezählt werden, viele davon in Bezirken mit demokratischer Ausrichtung. In diesem umkämpften Bundesstaat hat sich der Abstand zwischen Präsident Donald Trump und dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden verringert. "Das wird ein extrem knappes Rennen werden", sagte Sterling.

Trump fordert erneut Stopp der Auszählung der Stimmzettel

US-Präsident Donald Trump hat erneut gefordert, die laufende Stimmauszählung nach der Präsidentschaftswahl zu beenden. "Stoppt die Auszählung", schrieb der Präsident in Großbuchstaben im Kurzbotschaftendienst Twitter. In mehreren wichtigen Bundesstaaten, in denen noch kein Sieger ausgerufen wurde, läuft nach wie vor die Auszählung der Wählerstimmen, unter anderem in Arizona, Georgia, Nevada und Pennsylvania.

Trump klagt nach US-Wahl auch im Bundesstaat Nevada

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump reicht nach der Wahl nun auch eine Klage im Bundesstaat Nevada ein. Der Trump-Vertraute und frühere US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, sagte in Las Vegas, derzeit würden "illegale" Stimmzettel gezählt. Dies sei "inakzeptabel".

Kontrolle im US-Senat hängt von Wahlen in Georgia ab

Der Kampf um die Kontrolle im US-Senat konzentriert sich jetzt auf Georgia, wo knappe Wahlausgänge mindestens eine, möglicherweise sogar zwei Stichwahlen am 5. Januar nötig machen. Das Ergebnis dieser beiden Wahlgänge könnte die Machtbalance im Senat verschieben, da der Demokrat Jon Ossoff versucht, dem Republikaner David Perdue den Sitz abzunehmen, während der Demokrat Raphael Warnock dem Republikaner Kelly Loeffler gegenübersteht.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken leicht

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 31. Oktober leicht abgenommen, was zeigt, dass sich die Entlassungen auf einem hohen Niveau stabilisiert haben, während die Virusfälle stark steigen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 7.000 auf 751.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 741.000 vorhergesagt.

US-Produktivität wächst im dritten Quartal um 4,9 Prozent

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im dritten Quartal nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 4,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von 7,2 Prozent gerechnet.

WHO besorgt über "Explosion" der Corona-Infektionen in Europa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich besorgt über die massiv beschleunigte Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa geäußert. "Wir erleben eine Explosion" der Fallzahlen auf dem Kontinent, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, in Kopenhagen der Nachrichtenagentur AFP. Auch die Sterberate bei den Corona-Infizierten steige "allmählich".

Industrieverbände in Berlin, Rom und Paris "sehr besorgt" über neue Corona-Welle

Industrieverbände in Deutschland, Frankreich und Italien haben sich "sehr besorgt" über die Auswirkungen der Corona-Pandemie gezeigt und Europa zum Handeln aufgerufen. Die zweite Infektionswelle sei "ein neuer Schock für die öffentliche Gesundheit, das gesellschaftliche Wohl und die wirtschaftliche Aktivität in unseren Ländern", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), der italienischen Confindustria und der französischen Medef.

Bundesregierung einigt sich auf Details der November-Hilfen

Die Bundesregierung hat sich auf die Details für die November-Hilfen geeinigt. Insgesamt stehen für die von den coronabedingten Schließungen betroffenen Unternehmen rund 10 Milliarden Euro bereit, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Finanz- und Wirtschaftsministerium hervorgeht. Sie erhalten bis zu 75 Prozent des Umsatzes erstattet, den sie im November 2019 erzielt hatten. Die Obergrenze liegt bei 1 Million Euro.

Bundesregierung erlaubt hochsicheren Mobilfunk für Energienetze

Der Streit in der Bundesregierung um den hochsicheren Mobilfunk ist beigelegt. Die Energiewirtschaft darf den Frequenzbereich von 450 Megahertz ab dem kommenden Jahr nutzen. Dazu soll nun ein Vergabeverfahren starten, wie aus einem Schreiben der Bundesnetzagentur an ihren Beirat hervorgeht, in das die Nachrichtenagentur Dow Jones Newswires Einblick hatte. Zuvor gab es zwischen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) eine Einigung.

Bundestag beschließt Risikoreduzierungsgesetz

Der Bundestag hat das Risikoreduzierungsgesetz gebilligt, mit dem die Regierung den Bankensektor in Deutschland krisenfester machen will. Für den Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) stimmten Union und SPD und dagegen FDP und Linke, während sich Grüne und AfD enthielten, wie Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich (CSU) mitteilte.

Maas sieht EU ein wesentliches Stück näher zur Einigung auf Haushalt

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht die Europäische Union nach der Einigung auf die Einführung eines Rechtsstaatsmechanismus im nächsten Gemeinschaftshaushalt ein "wesentliches Stück" näher zur Verständigung auf einen Haushalt für die nächsten Jahre. Gleichzeitigt mahnte der SPD Politiker das Europäische Parlament und die EU angesichts der wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Pandemie zur zügigen Einigung über ein Gesamtpaket des mehrjährigen EU-Haushalts und des Corona-Wiederaufbaufonds.

IWF und Weltbank verschieben Jahrestagung in Marrakesch um ein Jahr

Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank verschieben ihre ursprünglich für Oktober 2021 in Marrakesch geplante Jahrestagung um ein Jahr. Dies sei wegen der Corona-Pandemie im Einvernehmen mit dem Gastgeber, dem Königreich Marokko, vereinbart worden, teilte der IWF mit. Jede dritte Jahrestagung findet außerhalb Washingtons statt. Für das kommende Jahr war Marrakesch ausgewählt worden, dort soll die Jahrestagung nun im Oktober 2022 stattfinden.

