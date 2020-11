DJ Altmaier: Arbeit an Überbrückungshilfen "in den nächsten Tagen"

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will die Details für die Verlängerung der Überbrückungshilfen rasch ausarbeiten. In den nächsten Tagen solle "angestrengt" daran gearbeitet werden, "dass die Überbrückungshilfe, die bis Ende des Jahres läuft, nach dem Beschluss der vorletzten Ministerpräsidentenkonferenz verlängert wird in das nächste Jahr", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. Er könne sich dabei auch eine Verlängerung bis zur Mitte des nächsten Jahres vorstellen.

Mit Blick auf die Forderung vieler Wirtschaftsverbände und Freiberufler nach einem Unternehmerlohn sagte er: "Wir werden auch dort für die Selbstständigen nach Lösungen suchen." Dabei sei sein Ressort mit dem Haus von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) "in einem guten und konstruktiven Gespräch". Die SPD sieht einen Unternehmerlohn bislang kritisch, weil Selbstständige nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen und nicht bessergestellt werden sollen als Angestellte mit geringen Löhnen.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erklärte, er sei "froh, dass das Thema Unternehmerlohn nochmal in der Bundesregierung diskutiert" werde. "Das muss miteinander beraten werden."

