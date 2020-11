DJ Altmaier kritisiert Corona-Parties als "nicht hinnehmbar"

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Ausrichter vor sogenannten Corona-Parties scharf kritisiert. "Das ist aus meiner Sicht nicht hinnehmbar und nicht zu tolerieren", sagte er anlässlich der Vorstellung der November-Hilfen in Berlin. Alle Beteiligten müssten bei der Bekämpfung der Pandemie mithelfen.

Mit Blick auf die am Donnerstag vom Robert-Koch-Institut gemeldeten 19.990 neuen Covid-19-Fälle erklärte der CDU-Politiker, dass diese Zahlen wahrscheinlich bereits in der vergangenen Woche erreicht worden wären, wenn es nicht noch einen Rückstand bei der Auswertung der Tests gegeben hätte. "Das zeigt, wir sind in einer Phase der Infektionswelle, wo eine sehr starke Auslastung und zum Teil Überlastung des Gesunheitswesens droht." Altmaier hatte vor einer Woche geschätzt, dass es bis zum Ende derselben Woche 20.000 Neuinfektionen geben könnte.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2020 13:09 ET (18:09 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.