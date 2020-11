Communiqué de presse

Banque Profil de Gestion SA :

Changement d'actionnaire de référence,

rachat de One Swiss Bank SA

et fusion

Genève, le 5 novembre 2020 - La Banque Profil de Gestion SA (BPDG), son actionnaire actuel de référence (Banca Profilo S.p.A) ainsi que les actionnaires de la société One Swiss Bank SA (OSB) ont signé un Memorandum of Understanding (MoU) contraignant portant essentiellement sur le changement d'actionnaire de référence de BPDG, le rachat par BPDG de OSB puis la fusion simplifiée de BPDG et OSB.

La transaction est notamment conditionnée à la négociation et à la signature des contrats formalisant les termes du MoU, à l'agrément formel de la FINMA ainsi que, le cas échéant, de toutes autres autorités prudentielles compétentes.

L'opération impliquerait le versement préalable par BPDG d'un dividende extraordinaire aux actionnaires d'un montant de CHF 8 millions, la cession par Banca Profilo SpA des 60.4% d'actions qu'elle détient dans BPDG aux actionnaires actuels de OSB, le rachat par BPDG de 100% du capital de OSB puis enfin la fusion par absorption de OSB par BPDG.

Sous réserve des conclusions ressortant des processus en cours de due diligence et de fairness opinion par un grand cabinet d'audit, le prix d'acquisition par les actionnaires de OSB des 60.4% d'actions de BPDG détenues par Banca Profilo SpA devrait s'élever à CHF 34.981 millions (après versement du dividende extraordinaire) et celui pour le 100% des actions de OSB devrait se monter à CHF 41.885 millions. Le dividende extraordinaire et le rachat par BPDG des actions de OSB seraient financés par les fonds propres excédentaires de BPDG.

OSB a réalisé au 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de CHF 15.2 millions. Outre son siège à Genève, OSB dispose d'une succursale à Lugano, provenant de la fusion de OSB avec Arner Bank en 2019. Cette opération permettrait en particulier de renforcer le pôle private banking de BPDG grâce à l'expertise développée en la matière au sein de OSB, tout en accroissant encore les synergies avec les activités d'asset management de BPDG. La masse d'actifs sous gestion après fusion des établissements devrait se situer entre CHF 4 et 5 milliards, tenant compte de transactions actuellement en cours au sein de OSB visant à accroître sa masse sous gestion et soumises à agrément de la FINMA.

Le closing de l'opération est prévu d'ici la fin du premier trimestre 2021. A défaut de signature d'un accord final entre les parties d'ici au 30 avril 2021, les parties pourront, selon le MoU, renoncer à la transaction.

Suite à la fusion projetée, la banque opérera sous un nouveau nom et des changements seront notamment mis en œuvre au sein du conseil d'administration et de la direction générale reflétant le changement d'actionnaire de référence au profit des actionnaires de OSB. Ces changements feront, le cas échéant, l'objet d'une communication séparée.

La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale.

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :

Banque Profil de Gestion SA

Silvana Cavanna

Présidente de la Direction Générale

Courriel : investorrelations@bpdg.ch

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch

