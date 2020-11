Die virtuelle außerordentliche Hauptversammlung der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808) hat am Donnerstag die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,33 Euro je Aktie beschlossen. Im Vergleich zum letzten Jahr (0,33 Euro) blieb die Dividende damit unverändert. Es ist die 16. Ausschüttung in Folge. Die Bank will ihren Aktionären wieder den Bezug von Aktien statt der Barauszahlung des Gewinnanteils anbieten. Die ...

