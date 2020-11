Der chinesische Internetriese Alibaba ist weiter auf Wachstumskurs. In der Corona-Krise ist der Trend zum Online-Shoppen hier in "bare Münze" umgeschlagen und hat für einen Wachstumssprung gesorgt. Allein 30 Prozent zogen die Erlöse im abgelaufenen Quartal an und erreichten nun 155,06 Milliarden Yuan, was 19,8 Milliarden Euro entsprechen. Diese Zahl ...

