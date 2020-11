Amazon hat am Flughafen Leipzig-Halle das erste regionale Luftfrachtzentrum für seinen Dienst Amazon Air in Europa in Betrieb genommen. Zwei weitere Flugzeuge sollen die Flotte ergänzen. Amazon Air, früher Prime Air, hat seine Präsenz auf europäischem Boden ausgebaut. Die Luftfrachtsparte des E-Commerce-Riesen eröffnete am Donnerstag am Flughafen Leipzig-Halle ein neues regionales Luftfahrtzentrum - das erste in Europa, wie Amazon mitteilt. Die 20.000 Quadratmeter große Frachtanlage soll eine neue Verbindung innerhalb des europäischen Logistiknetzwerks von Amazon Air schaffen...

