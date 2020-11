DGAP-News: Therma Bright Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 5. November 2020) - Therma Bright Inc. (TSXV: THRM) ("Therma Bright" oder das "Unternehmen"), ein fortschrittliches Medizintechnikunternehmen, gibt die Gründung eines neuen Unternehmens mit dem Namen Torion Biosciences Inc. ("Torion") bekannt, das der Entwicklung, Lizenzierung und Vermarktung eines Antigen-Schnelltests zum Screening symptomatischer sowie asymptomatischer COVID-19-Infizierter bzw. -Verdachtspersonen dienen soll. Therma Bright wird 50 % von Torion kontrollieren, während die restlichen 50 % von anderen kontrolliert werden, darunter eine Reihe erfahrener Biotech-Führungskräfte als Hauptaktionäre von Torion.

Therma Bright hat seine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung mit Orpheus Medica gekündigt. Torion wird sich je nach Bedarf Orpheus-Mitarbeiter in Schlüsselpositionen konsultieren. Torion befindet sich derzeit in der späten Verhandlungsphase für den Erwerb einer Reihe von biologischen Kandidaten als Primärreagenzien für CoviSafe. Diese Moleküle haben in ersten Machbarkeitsstudien ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität gezeigt. CoviSafe wird in die Validierung von Patientenproben übergehen, gefolgt von prospektiven klinischen Studien mit den neu erworbenen biologischen Molekülen. Die Produktentwicklung von CoviSafe wird, wie am 21. Oktober 2020 angekündigt, von nanoComposix durchgeführt.

Wie am 15. September 2020 berichtet, wird die Erstanwendung des CoviSafe-Tests an symptomatischen Patienten durch Gesundheitsfachkräfte durchgeführt werden. Dafür wird Therma Bright eine beschleunigte bzw. Eilzulassung durch die FDA und Health Canada sowie das CE-Zeichen beantragen. In einigen Wochen wird Therma Bright die Leistungsfähigkeit von CoviSafe testen, indem es die Technologie durch Pilotversuche an symptomatischen Patienten validiert. Sobald CoviSafe validiert und die behördlichen Zulassungen gesichert sind, wird er als Screening-Test für die Heimanwendung eingeführt, um große Populationen gesunder, asymptomatischer Personen zu verfolgen. Ziel ist es, unsere Lösung für routinemäßige und großflächige Tests zu Hause, an Schulen, am Arbeitsplatz oder bei Sportveranstaltungen bereitzustellen.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Fortschritte mit CoviSafeTM prüft der Vorstand von Therma Bright derzeit eine potenzielle Transaktion zur Übertragung seiner Verbraucherprodukte auf eine neue Tochtergesellschaft ("SpinCo"), die dann an die Wertpapierinhaber von Therma Bright ausgegliedert würde. Die Transaktion würde zwei Absichten verfolgen: (1) Sie soll Therma Bright in die Lage versetzen, sich auf die Weiterentwicklung von CoviSafeTM und der zugehörigen Produkte zu konzentrieren; und (2) SpinCo für einen Betrieb als unabhängiges Unternehmen zu positionieren. Dieses Unternehmen soll eine separate Börsennotierung anstreben und sich auf die (Weiter)entwicklung derjenigen Verbraucherprodukte konzentrieren, die vor der Entwicklung von CoviSafeTM die Grundlage der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bildeten.

Therma Bright macht keine Zusicherung, dass es zu einem "Spinout" kommen wird, da dies von vielen Bedingungen abhängt, wie z.B. dass CoviSafeTM und die zugehörigen Produkte so weit fortgeschritten sind, dass das Unternehmen seine Börsennotierung ohne die Verbraucherprodukte aufrechterhalten kann; dass SpinCo die Anforderungen für die Börsennotierung erfüllt; von der Beurteilung der rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen; von der Festlegung der spezifischen Details einer solchen Transaktion; von der Einholung der Zustimmung der Aktionäre; vom Erhalt aller behördlichen und anderen erforderlichen Zulassungen; von der Verfügbarkeit einer Finanzierung für SpinCo; sowie von den Marktbedingungen. Therma Bright wird weitere Einzelheiten mitteilen, falls und sobald verfügbar.

Therma Bright-CEO Rob Fia kommentierte: "Durch die Gründung von Torion erwirbt Therma Bright einen bedeutenden Prozentsatz der Unternehmung und der zukünftigen kommerziellen Verkäufe von CoviSafe." Durch unsere Partner haben wir die Kapazitäten, sehr schnell Pilot-Testkits für Machbarkeits- und Forschungszwecke herzustellen. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft über diesen Pilotversuch zu berichten."

Therma Bright behauptet weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass sein Produkt CoviSafe das Virus COVID-19 (oder SARS-CoV-2-Virus) eliminieren oder heilen kann.

Über CoviSafe

CoviSafeTM ist ein Antigen-Schnelltest, entwickelt als Point-of-Care-Satz, der sich ohne Laborinstrumente oder spezialisiertes Laborpersonal durchführen lässt. Er kann von medizinischem Fachpersonal oder ungeschulten Anwendern angewendet werden. Der Test kann helfen, infizierte Personen innerhalb von 15 Minuten zu identifizieren und ist für Versorgungsstellen wie Langzeitpflegeeinrichtungen, Schulen oder zu Hause konzipiert. Ein effizienter Antigen-Test für die Anwendung zu Hause würde die Virusübertragung deutlich eindämmen, insbesondere bei asymptomatischen und präsymptomatischen Patienten. Durch diesen Test könnten negativ getestete Personen ihre alltäglichen Aktivitäten fortführen, einschließlich Arbeit und Schule.

CoviSafe nutzt eine Lateralflusstechnologie zum Nachweis des COVID-19-Virus in Speichel oder anderen Proben, einschließlich Abstrichproben der oberen Atemwege. Wenn er fertiggestellt ist, könnte der CoviSafe-Schnelltest ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Szenarien sein, wie z.B:

als Heimtest und zur Verfolgung

zur Ermittlung, ob Patienten weitere Tests oder Behandlungen in einem klinischen Umfeld benötigen

zur Feststellung, ob Patienten aus der Quarantäne entlassen werden können

zum Screening von Personen vor dem Betreten geschlossener öffentlicher Räume wie Flugzeuge, Sportveranstaltungen, religiöse Versammlungen und Hochzeiten.

Über Therma Bright Inc.

Therma Bright ist ein fortschrittliches Medizintechnikunternehmen, das sich darauf konzentriert, Verbrauchern und medizinischen Fachkräften hochwertige medizinische Geräte zur Verfügung zu stellen, die ihren medizinischen und gesundheitsmedizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Die erste bahnbrechende proprietäre Technologie des Unternehmens bietet effektive, nicht-invasive und schmerzfreie Hautpflege. Therma Bright erhielt von der FDA einen Medizinproduktstatus der Klasse II für seine Plattformtechnologie, die zur Linderung von Schmerzen, Juckreiz und Entzündungen bei einer Vielzahl von Insektenbissen oder -stichen indiziert ist. Das Unternehmen erhielt 1997 von der US-amerikanischen FDA die Zulassung für die oben genannten Ansprüche.

Therma Bright Inc. wird auf dem TSXV (TSXV: THRM) (FSE: JNX) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thermabright.com und www.coldsores.com.

