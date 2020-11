Die MultiBank Group, einer der weltweit größten Anbieter von Online-Finanzderivaten, legt Rekordzahlen vor: Die Ergebnisse für die drei Quartale Q1 bis Q3 stiegen im Jahresvergleich um 49 %. Für den Zeitraum Januar bis September 2020 erzielte die Gruppe einen Bruttogewinn von über 94 Millionen USD dies bedeutet einen substanziellen Zuwachs gegenüber 63 Millionen USD im Vergleichszeitraum 2019.

Ferner verbuchte die MultiBank Group im Zeitraum Q1 bis Q3 einen beeindruckenden Gesamtumsatz von über 2 Billionen USD, der schon jetzt den Jahresumsatzerlös von 1,9 Billionen USD im Jahr 2019 übersteigt und ein Rekord-Bilanzjahr 2020 ankündigt.

Bei ihren wichtigsten Finanzkennzahlen erreichte die MultiBank Group ein Wachstum, das auf einer überragenden Performance in ihren strategischen Kernbereichen und der hohen Leistungsfähigkeit ihrer technologischen Infrastruktur beruht.

Die geografische Expansion der Gruppe wurde fortgesetzt und verbesserte den Zugang zu den wichtigsten Märkten. Großchina war mit einem Anteil von 36 am Umsatzerlös größte Ertragsquelle im Geschäftsjahr 2019. Seit der Verlegung des Hauptsitzes nach Hongkong und in die Vereinigten Arabischen Emirate sind die regionalen Ertragsquellen der MultiBank jedoch zunehmend in den übrigen Regionen Asiens, im Nahen Osten und in Lateinamerika diversifiziert.

Naser Taher, Chairman der MultiBank Group, kommentiert:

"Das bisherige Jahr war fantastisch. Angesichts dieser Ergebnisse sind wir äußerst motiviert und freuen uns darauf, das Jahr 2020 in einer starken Position zu beenden. Die MultiBank Group folgt weiter ihrer Vision, ihren Kunden preisgekrönte Technologien und Dienstleistungen bereitzustellen, darunter eine vollständig automatisierte Börsenplattform, globales Brokerage und hochentwickelte Vermögensverwaltungslösungen."

