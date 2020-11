Die Grünkohlernte beginnt: Doch erst mit niedrigen Temperaturen wächst die Lust so richtig auf das typische Wintergemüse. Während Niedersachsen befürchtet, es könnte aufgrund eines geringeren Absatzes in Restaurants zu Überhängen kommen, besteht in Schleswig-Holstein dafür kein Grund zur Sorge, denn die Anbaufläche ist überschaubar, so die...

