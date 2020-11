Im deutschen Anbau wird die Ernte mit Eissalat in dieser Woche weitgehend beendet sein, so dass der Einzelhandel ab der kommenden Woche auf spanische Ware umstellen wird. Der Übergang auf das Importangebot verläuft weitgehend problemlos, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Anders als im Vorjahr, in dem der Erntestart in Spanien holprig...

