Barrick Gold (WKN 870450), die Nummer zwei der Goldbranche weltweit, hat im dritten Quartal 2020 einen freien Cashflow in Rekordhöhe erzielt. Das lag an der sich erholenden Produktion und dem weiterhin starken Goldpreis. Der Konzern teilte so mit, dass sich der freie Cashflow des Berichtszeitraums auf 1,3 Mrd. Dollar belief, was einen Anstieg von 151% im Vergleich zum dritten Quartal 2019 darstellt. Den bereinigten Nettogewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...