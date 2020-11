DJ EUREX/Renten-Futures etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Die am Vorabend zu sehende Zurückhaltung der US-Notenbank bezüglich neuer Stimuli sei angesichts der offenen US-Wahl so erwartet worden, heißt es. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 176,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,47 Prozent und das Tagestief bei 176,27 Prozent. Umgesetzt wurden rund 20.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 18 Ticks auf 228,98 Prozent. Der Bobl-Futures verliert -3 Ticks auf 135,8 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2020 02:41 ET (07:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.