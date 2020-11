Die publity AG hat bei ihren als Asset Manager verwalteten Immobilien in Grafing bei München und im nordrhein-westfälischen Waltrop Vermietungserfolge erzielt. So wurden die langfristigen Mietverträge mit der Nuvisan GmbH bis 2035 verlängert. So hat das international agierende und im Auftrag der pharmazeutischen Industrie tätige Forschungsinstitut und Hauptmieter der beiden Objekte seine langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...