Die aktuell längste Serie: CA Immo mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.08%) - die längste Serie dieses Jahr: Tesla 10 Tage (Performance: 65.88%). Tagesgewinner war am Donnerstag JinkoSolar mit 28,44% auf 72,35 (601% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,57%) vor Zumtobel mit 7,36% auf 5,40 (54% Vol.; 1W 12,03%) und Barrick Gold mit 6,93% auf 29,32 (187% Vol.; 1W 12,04%). Die Tagesverlierer: Commerzbank mit -5,75% auf 4,02 (177% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,10%), Dialog Semiconductor mit -4,30% auf 35,18 (228% Vol.; 1W 6,09%), bet-at-home.com mit -3,46% auf 37,70 (51% Vol.; 1W 28,45%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (28709,31 Mio.), Berkshire Hathaway (2464,91) und Pinterest (1989,53) ....

