Die klar positive Stimmung an den europäischen Börsen erfasste auch den heimischen Markt, der ATX konnte sich um 1,4% verbessern. Im Blickpunkt standen beim Handelsgeschehen Unternehmensergebnisse, der Verbund hat in den ersten drei Quartalen trotz coronabedingt niedrigerer Stromnachfrage und geringerer Wasserführung mehr Gewinn erzielt, zudem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr etwas angehoben, die Aktie reagierte auf diese Nachrichten mit einem stolzen Plus von 4,5%. Andritz konnte nach der Ergebnispräsentation 0,6% zulegen, der Anlagenbauer zeigte eine gute Entwicklung, der Umsatz stieg leicht, der Gewinn verdreifachte sich in den ersten drei Quartalen des Jahres und der Auftragseingang markierte den zweithöchsten jemals erreichten Wert für diesen ...

