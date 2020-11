AMS SW - AMS sieht weiter Q4 ber. Ebit-Marge von 24% bis 27% CSR SW - RICHEMONT H1 OPER. GEWINN €452 MIO, ERW. €116,6 MIO ALV - Allianz beendet ausgesetztes Aktienrückkaufprogramm.Allianz Q3 oper. Gewinn schlägt Erwartungen, Q3 OPER. GEWINN €2,91 MRD, ERW. €2,65 MRD DTE - T-Mobile US übertrifft Gewinnerwartung, hebt Prognose an RHK - RHÖN-KLINIKUM 9M NETTOGEW. €2,3 MIO, -94% VJ.Christian Höftberger zum Vorstandschef von Rhön-Klinikum ernannt RHM - Rheinmetall: Erg/Aktie 3Q 1,03 (PROG 0,34/Vj 1,33) Mio EUR, sieht operative Marge Defence 2020 nun bei 10-11 (bisher 10)% OSR - Osram bestätigt Ausblick, vorbehaltlich Überwindung der Pandemie GBF - Die Führung des angeschlagenen Industriedienstleisters Bilfinger prüft offenbar ernsthaft einen Verkauf an ...

