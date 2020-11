DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Sonstiges

Tele Columbus AG: Neue Tarife von PŸUR für die Generation Ü60 mit Top-Konditionen



06.11.2020 / 09:53

PRESSEMITTEILUNG



Telefon und Internet für Ü60-Haushalte



Neue Tarife von PŸUR für die Generation Ü60

mit Top-Konditionen



- Surf & Phone Ü60 und Phone Ü60 bietet preiswerten

Internet- und Telefonanschluss

- PŸUR erlässt Grundgebühr, solange Altvertrag noch läuft

- Wechselservice erleichtert Anbieterwechsel



Berlin, 6. November 2020. Die Tele Columbus AG bietet unter ihrer Marke PŸUR ab sofort zwei neue Tarife für die Generation Ü60 an. Mit Surf & Phone Ü60 und Phone Ü60 profitieren alle Kunden, die mindestens 60 Jahre alt sind, von besonders günstigen Konditionen für Internet und Telefon. Kunden mit noch laufendem Festnetz- oder DSL-Vertrag können zudem ohne weitere Zusatzkosten zu PŸUR wechseln: Bis zum Ablauf des Altvertrags erlässt PŸUR die monatliche Grundgebühr.

Für monatlich 24,37 Euro im Tarif Surf & Phone Ü60 surfen Kunden mit 20 Mbit/s im Internet und erhalten dazu eine Deutschland Allnet Flat ins Festnetz und in alle Mobilfunknetze. Im Paket ist neben der kostenlosen Rufnummernmitnahme auch eine WLAN-Kabelbox enthalten. Es fällt keine Einrichtungsgebühr an, der Versand ist ebenfalls kostenfrei. Da PŸUR Kunden über das glasfaserbasierte Kabelnetz von Tele Columbus telefonieren, ist kein weiterer Telefonanschluss nötig. Der bestehende DSL- oder Telefontarif kann bis zum Ende der Laufzeit parallel genutzt werden. PŸUR kümmert sich im Rahmen des Wechselservice um die Kündigung des alten Vertrags und erlässt in der Übergangszeit für maximal 12 Monate die monatliche Grundgebühr. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, einen kostengünstigen Vor-Ort-Einrichtungsservice zu buchen, der die Installation von Anschluss und Geräten übernimmt. Kunden erhalten damit eine zusätzliche Sicherheit beim Anbieterwechsel.

Im Tarif Phone Ü60 zahlen PŸUR Kunden nur 14,62 Euro pro Monat und können auch hier kostenlos ins deutsche Festnetz und alle Mobilfunknetze telefonieren. Neben der Übernahme der aktuellen Rufnummer und einem Anrufbeantworter ist auch ein Modem kostenfrei im Paket enthalten. Kunden müssen dieses lediglich an ihrem jetzigen Endgerät anschließen und telefonieren damit ohne Kostenrisiko in alle deutschen Netze über das Kabelnetz von Tele Columbus. Im Zuge eines Anbieterwechsels ist auch dieser Tarif inklusive Wechselservice für bis zu 12 Monate gratis.

Beide neuen Tarife haben eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten und sind ausschließlich für Kunden ab 60 Jahren buchbar. Alle Interessierten laden wir zu einer kostenlosen Beratung in einem der PŸUR Shops, beim lokalen PŸUR Medienberater oder über die telefonische PŸUR Bestellhotline unter 030 25 777 888 ein.

"In der Bevölkerung ist der Anteil der älteren Internetnutzer in den letzten Jahren massiv gestiegen und liegt in den Ü60-Haushalten mittlerweile bei ca. 60 Prozent. Hinzu kommt, dass in vielen Haushalten oft noch veraltete Festnetztarife genutzt werden, bei denen jede Minute extra kostet. Mit unseren neuen Tarifen für die Generation Ü60 greifen wir diese Entwicklung auf und bieten Kunden damit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis", sagt Stefan Riedel, Chief Consumer Officer der Tele Columbus AG. "Durch unseren Wechselservice, dem kostengünstigen Einrichtungsservice und dem Angebot, bis zum Ablauf des Altvertrags keine Grundgebühr zu erheben, erleichtern wir zudem den Umstieg auf unsere neuen Tarife."



Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke P?UR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist im SDAX gelistet und seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Kontakt:

Leonhard Bayer

Director Investor Relations

Telefon +49 (30) 3388 1781

Telefax +49 (30) 3388 9 1999

ir@telecolumbus.de

www.telecolumbus.com