Die Aktie des britischen Ölunternehmens hat wieder Fahrt aufgenommen. In der vergangenen Woche ist der Wert aus seinem Abwärtstrend ausgebrochen und hat in der Spitze um rund 15 Prozent zugelegt. Anleger sollten sich aber nicht zu früh freuen. Die Charttechnik verrät, warum der Ausbruch nicht nachhaltig war.Nachdem sich die BP-Aktie seit August in einem steilen Trendkanal nach unten bewegte und dabei die psychologisch wichtige 200-Pence-Marke (entspricht 2,22 Euro) unterschritt, sieht es jetzt schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...