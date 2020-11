Bentley wird innerhalb von zehn Jahren zu einem reinen Elektroauto-Hersteller. Das kündigt die Volkswagen-Marke im Rahmen ihrer nun vorgestellten Strategie "Beyond100" an. Bereits 2026 will Bentley nur noch rein Batterie-elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride anbieten und ab 2030 ausschließlich auf BEV setzen. Konkret heißt es in der "Beyond100"-Strategie, dass 2021 zwei neue PHEV-Modelle auf den ...

