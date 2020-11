DJ MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Kurssprung bei Bilifinger

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Gewinnmitnahmen sind Europas Aktienmärkte am Freitag in den Handel gestartet. Angesichts eines DAX-Plus von rund 1.000 Punkten seit vergangenem Freitag überrasche das nicht, heißt es im Handel. Im Fokus steht weiter die Zitterpartie um den US-Wahlausgang. Dort verdichten sich die Anzeichen, dass Herausforderer Joe Biden am Ende vorne liegen wird. Zudem könnten seine Demokraten möglicherweise auch im US-Senat noch eine hauchdünne Mehrheit schaffen.

Der DAX gibt 0,1 Prozent nach auf 12.554 Punkte, ähnlich der Euro-Stoxx-50 . Der Euro tendiert nach dem kräftigen Plus am Donnerstag seitwärts und kostet 1,1840 Dollar.

Keine Inspiration löst die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank aus, die am Vorabend ihren Kurs bestätigte. Fed-Präsident Powell unterstrich zwar die Notwendigkeit zusätzlicher Hilfe durch die Fiskal- und Geldpolitik, hielt sich ansonsten allerdings bedeckt. Das könnte bei einigen Anlegern für Enttäuschung sorgen, die zumindest auf Signale für weitere baldige geldpolitische Lockerungen gesetzt hatten, zumal politischerseits ein Maßnahmenpaket zunächst weiter auf sich warten lasen könnte.

Starke Zahlen von der Berichtssaison

Weiter im Blick steht die Berichtssaison. Am Morgen hat Allianz positiv überrascht mit besseren Quartalszahlen bei Gewinn und Umsatz. Die Aktien legen 2,7 Prozent zu. Auch die Schaden-Kosten-Quote sei besser als erwartet, heißt es im Handel. Der ausgebliebene Ausblick bremst allenfalls leicht.

Für den französischen Versicherer Scor geht es sogar um 6 Prozent nach oben nach starken Zahlen. Praktisch alle Kennziffern hätten sich besser als erwartet entwickelt, das neue Covid-Update beruhige, heißt es von der Citigroup.

Bei Deutsche Telekom treiben überzeugende T-Mobile-US-Zahlen den Kurs um 3,6 Prozent. Nicht nur seien die Zahlen der Tochter besser ausgefallen, auch habe diese deutlich mehr Neukunden akquiriert als erwartet.

Bilfinger prüft angeblich eigenen Verkauf

Bilfinger machen einen Satz um rund 13 Prozent nach oben. Der Industriedienstleister soll einem Bericht der FAZ zufolge einen Verkauf an den US-Finanzinvestor Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) prüfen. An den Plänen könne durchaus etwas dran sein, so ein Teilnehmer, sie läsen sich jedenfalls sehr detailliert. Treibende Kraft hinter einem möglichen Verkauf dürfte der Großinvestor Cevian sein, der fast 27 Prozent der Bilfinger-Anteile halte.

Rheinmetall fallen überraschend um 2,5 Prozent zurück, denn die Zahlen zum dritten Quartal werden von Händlern als "beeindruckend" bezeichnet. Das Wachstum im Rüstungsbereich sei margenstark und selbst der Autozulieferungsbereich erwarte, auf Jahressicht in den grünen Bereich zu kommen, heißt es.

Freenet steigen nach den Drittquartalszahlen um 2,6 Prozent. Jefferies hebt das operative Ergebnis hervor, das 5 Prozent über den Schätzungen ausgefallen sei. United Internet und 1&1 Drillisch liegen derweil rund bis zu 2,7 Prozent im Minus. Hier kommen neue Geschäftszahlen und Ausblick nicht gut an.

Beim schweizerischen Luxusunternehmen Richemont treiben die Geschäftszahlen den Kurs um über 10 Prozent nach oben. Der Umsatz liege 7 Prozent über den Schätzungen, so ein Händler mit Verweis auf seinen Hausanalysten, während der operative Gewinn fast drei Mal so hoch wie erwartet ausgefallen sei.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.202,20 -0,42 -13,36 -14,50 Stoxx-50 2.895,97 -0,39 -11,43 -14,90 DAX 12.517,57 -0,40 -50,52 -5,52 MDAX 27.301,57 -0,72 -197,37 -3,57 TecDAX 3.008,22 -0,44 -13,34 -0,22 SDAX 12.372,95 -0,29 -36,17 -1,11 FTSE 5.895,36 -0,18 -10,82 -21,69 CAC 4.965,13 -0,38 -18,86 -16,94 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,64 0,00 -0,88 US-Zehnjahresrendite 0,77 0,01 -1,91 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Mi, 17:14 % YT EUR/USD 1,1849 +0,22% 1,1740 1,1701 +5,7% EUR/JPY 122,60 +0,07% 122,46 122,27 +0,6% EUR/CHF 1,0693 -0,07% 1,0695 1,0672 -1,5% EUR/GBP 0,9012 +0,18% 0,9022 0,9017 +6,5% USD/JPY 103,47 -0,14% 104,32 104,49 -4,9% GBP/USD 1,3149 +0,03% 1,3011 1,2976 -0,8% USD/CNH (Offshore) 6,6087 -0,00% 6,6342 6,6462 -5,1% Bitcoin BTC/USD 15.673,25 +0,60% 14.399,25 13.971,00 +117,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,27 38,79 -1,3% -0,52 -32,2% Brent/ICE 40,53 40,93 -1,0% -0,40 -38,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YT Gold (Spot) 1.948,92 1.948,90 +0,0% +0,02 +28,4% Silber (Spot) 25,43 25,43 0% 0 +42,4% Platin (Spot) 902,00 894,50 +0,8% +7,50 -6,5% Kupfer-Future 3,14 3,11 +0,9% +0,03 +11,1%

