Die an der Wiener Börse notierte Atrium Real Estate hat in den ersten neun Monate Nettomieterlöse von 106,5 Mio. Euro erwirtschaftet, das sind um 20,1 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Das EBITDA ging von 116,8 Mio. Euro auf 91,9 Mio. Euro zurück. Die bereinigten Einnahmen nach EPRA liegen bei 56,3 Mio. Euro (vs. 80,5 Mio. Euro). Man verfüge über ausreichende Liquidität und finanzielle Flexibilität um die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie zu managen, so das Unternehmen, nämlich 264 Mio. Euro an nicht gebundenen Mitteln, bestehend aus 50 Mio. Euro an Barmitteln und einer ungenutzten Kreditfazilität von 214 Mio. mit heutigen Stand, und einem Netto-LTV von 37,5 Prozent, wie das Unternehmen hervorhebt. Liad Barzilai, Chief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...