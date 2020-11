München (ots) -- Neuer Song des "Krass Schule"-Shootingstars- Spanischer Flow trifft auf Latino-Beats- Jeje Lopes - "Por Una Noche" ist ab Freitag, 06. November 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich Sie will mehr: Mit "Por Una Noche" flowt der "Krass Schule"-Star Jeje Lopes gewohnt sicher auf Deutsch und Spanisch über Latino-Beats und liefert damit die Zutaten für den nächsten Hit. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 06. November 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.Sie ist der Shooting-Star von "Krass Schule": Jeje Lopes etabliert sich neben ihrer Rolle in der RTLZWEI-Soap zunehmend als Künstlerin. Im Sommer 2020 lieferte sie mit "Bye" ihren ersten Hit - und erreichte damit bisher über zwei Millionen Klicks auf YouTube. Mit "Por Una Noche" legt die Influencerin nach: Zurückgelehnt und doch mit Haltung flowt die Wahlkölnerin gewohnt sicher auf Deutsch und Spanisch über lässige Latino-Beats. Viel Zeit für Herzschmerz bleibt da nicht. Das weiß auch Jeje - und bittet zum Tanz für eine Nacht. Ob es nur dabei bleibt? Sicher ist nur: Jeje bringt einmal mehr alle Zutaten mit, um den nächsten Hit zu landen.Jeje Lopes - "Por una noche" erscheint am 06. November 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.Download / StreamLINK (https://umg.lnk.to/porunanoche)MusikvideoLINK (https://youtu.be/-qkUxI9dOJs)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100859086