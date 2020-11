München (ots) - Der sogenannte "Lockdown light" trifft klassische Gastronomie und Systemgastronomie mit voller Härte. McDonald's Deutschland Chef Holger Beeck richtet sich in einem Clip (https://youtu.be/R91serKKh3c) an die Gäste des Unternehmens und ruft zu gemeinsamer Rücksichtnahme auf.Der erneute (Teil-)Lockdown trifft die deutsche Gastronomielandschaft mit voller Härte. "Die Entscheidung der Politik, die Gastronomie nun wieder flächendeckend für den Verzehr vor Ort zu schließen, ist hart. Aber wir müssen diese Entscheidung akzeptieren", so McDonald's Deutschland Chef Holger Beeck. Auch McDonald's muss hierzulande den Inhouse-Verzehr seiner rund 1.460 Restaurants aussetzen. Gäste und Fans können allerdings über die rund 1.000 McDrive, den Lieferdienst McDelivery und zur Mitnahme ihre Lieblingsprodukte bestellen. Und das ganze kontaktlos sicher, auch über die McDonald's App. Bereits während des ersten Lockdowns hatte das Unternehmen ein umfassendes Sicherheitskonzept aufgestellt und umgesetzt. In einem Clip, der auf den Social Media Kanälen des Unternehmens zu sehen ist, appelliert Beeck an die Gäste: "Bitte halten Sie sich an die bestehenden Vorgaben und zeigen Sie sich anderen Gästen und unseren Mitarbeitern gegenüber solidarisch. [...] Wir alle möchten so schnell wie möglich wieder zurück zu einem Alltag mit Besuchen in Restaurants, Bars und Cafés. Dafür sind wir aber auch auf Ihr Mitwirken angewiesen." McDonald's tue alles dafür, dass Mitarbeiter und Gäste weiterhin gemeinsam sicher seien.Link zum Clip: https://youtu.be/R91serKKh3cMcDelivery: www.mcdelivery.de (http://www.mcdelivery.de/)McDonald's App: https://app.mcdonalds.de (https://app.mcdonalds.de/)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCEva RösslerDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/4755357