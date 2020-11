Die Erholungsrallye am Gesamtmarkt in dieser Woche ist an ThyssenKrupp wieder einmal weitgehend vorbeigegangen. Der kurzzeitige Anstieg zu Wochenbeginn wurde bereits wieder abverkauft, der MDAX-Titel notiert wieder im Bereich der 4,00-Euro-Marke. Anleger brauchen beim Umbau weiter viel Geduld.Im Mittelpunkt steht weiterhin die Stahlsparte. In dieser Woche gab es zwar ermutigende Aussagen von ArcelorMittal zu einer beginnenden Erholung in der Branche. Doch die Zahlen des Weltmarktführers sowie Aussagen ...

