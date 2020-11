Wien (www.anleihencheck.de) - Die Mitglieder des Offenmarktausschuss der Federal Reserve entschieden die Bandbreite der Federal Funds Rate unverändert zwischen 0 und 0,25% zu belassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Weiterhin werde der Bestand an Treasuries und MBS, wie zuvor und bis auf weiteres, monatlich um zumindest USD 80 Mrd. bzw. USD 40 Mrd. ausgeweitet. Die Forward Guidance der Leitzinsen, welche im September eingeführt worden sei, sei bestätigt worden. Die Bandbreite der Federal Funds Rate bleibe unverändert zwischen 0 und 0,25%, bis am Arbeitsmarkt Vollbeschäftigung herrsche, die Inflationsrate 2% erreicht habe und ein moderates Überschießen des Inflationsziels in Aussicht stehe. Der Konjunkturverlauf stehe in Abhängigkeit des Pandemieverlaufs und die Federal Reserve stehe bereit den geldpolitischen Kurs entsprechend anzupassen sollten Risiken auftreten. ...

