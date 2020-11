FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach überraschend guten Quartalszahlen von ProSiebenSat.1 am Vortag hat der Aktienkurs am Freitagvormittag erneut zugelegt. Zwischenzeitlich überwanden die Papiere mit plus 5,8 Prozent auf 11,505 Euro das Vortageshoch von 11,39 Euro. Mit einem Gewinn von zuletzt noch 2,8 Prozent auf 11,175 Euro lagen sie an der Spitze des MDax .

Etliche Analysten erhöhten ihre Kursziele über das aktuelle Kursniveau hinaus, so etwa die Barclays Bank, die Societe Generale, Exane-BNP, UBS und Kepler Cheuvreux. Die Experten hoben vor allem einen ermutigenden Ausblick des Medienkonzerns für das saisonal wichtige Schlussquartal positiv hervor./bek/jha/