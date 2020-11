DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Sonstiges

financial.de: HPS Home Power Solutions gibt erfolgreichen Start des GLS Crowdfundings bekannt - attraktive Rendite von 7 % bereits ab 250 Euro Einlage



06.11.2020 / 11:20

HPS Home Power Solutions gibt erfolgreichen Start des GLS Crowdfundings bekannt - attraktive Rendite von 7 % bereits ab 250 Euro Einlage Das Berliner Unternehmen HPS Home Power Solutions, Hersteller und Anbieter des ersten konsequent erneuerbaren und autarken Stromversorgungssystems picea für Ein- und Zweifamilienhäuser, hat am 3. November sein angekündigtes Crowdfunding über die Plattform GLS Crowd gestartet. Damit haben ab sofort auch Privatanleger die Chance, sich über Einlagen ab 250 bis zu 25.000 Euro am Erfolg des Pioniers im Bereich heimischer Solar-Wasserstoffkraftwerke zu beteiligen und damit gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Weitere Informationen finden Sie hier. Aktuelle Finanzierungsrunde soll Vertrieb, Marketing und Produktionskapazitäten stärken



In einem ersten Closing einer Finanzierungsrunde hat der bestehende Gesellschafterkreis dem Unternehmen 11 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Für das aktuelle Crowdfunding ist ein Gesamtvolumen von 4 Millionen Euro vorgesehen, von welchem bereits nach 2 Tagen über 1,5 Millionen Euro gezeichnet wurden. Das als Nachrangdarlehen zur Verfügung gestellte Kapital hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 7 % verzinst. Die Tilgung beginnt nach zwei Jahren. "Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Gesellschafter und Privatpersonen, die uns bei der Entwicklung unseres Energieversorgungssystems für Eigenheime, picea, bereits in vergangenen Finanzierungsrunden unterstützt haben", sagt Zeyad Abul-Ella, Mit-Gründer und Geschäftsführer von HPS. "Die Mittel aus dieser Crowd-Finanzierung fließen in den Aufbau einer flächendeckenden Vertriebs- und Serviceinfrastruktur. Außerdem wollen wir unsere Marketingaktivitäten steigern, um den Absatz zu erhöhen und HPS als Technologie- und Marktführer zu positionieren. Und schließlich werden die Produktionskapazitäten ausgebaut und die Fremdfertigung skaliert. Unser Ziel dabei ist es, die Produktionskosten in der Großserie und in der Folge den Preis für unser picea-System zu senken." picea - das erste Solar-Wasserstoff-Kraftwerk für Privathäuser zur ganzjährigen CO 2 -freien Stromversorgung



Die HPS Home Power Solutions GmbH entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser. Mit picea hat das Berliner Unternehmen das erste System entwickelt, das Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt vereint. Ein optimiertes Energiemanagement sorgt dafür, dass picea den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie vollständig und netzunabhängig abdeckt. Die entstehende Abwärme wird als Heizwärme bereitgestellt. Heizkosten lassen sich so reduzieren. Dank Wasserstoffspeicher bietet picea die hundertfache Speicherkapazität von marktgängigen Batterien. Das System kann an 365 Tagen im Jahr Strom vom eigenen Dach liefern: Die Sonnenenergie aus den warmen Monaten wird gespeichert und im Winter zur Verfügung gestellt. Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz:

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.



Kontakt HPS Home Power Solutions GmbH:

Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer

Tel.: +49 30 235914 100

E-Mail: zeyad.abul-ella@homepowersolutions.de Kontakt Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann / Andreas Riedel

Tel.: +49 89 210 228-0 Email: homepowersolutions@mc-services.eu

Kontakt:



financial.de

Karlstraße 47

80333 München



Telefon: 089 / 210298 - 0

Telefax: 089 / 210298 - 49



