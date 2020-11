Unterföhring (ots) -- Next-Generation-Gaming trifft auf das beste Entertainment und den besten Live-Sport von Sky- Sky Ticket ist direkt ab Verkaufsstart auf der Xbox Series X, Xbox Series S und der PlayStation 5 verfügbar- Plattformwechsel leichtgemacht: Sky Ticket Kunden schauen mit der persönlichen Merkliste einfach nahtlos auf den neuen Spielekonsolen weiter- Mit Sky Ticket streamen Entertainment-Fans im November exklusive Serien wie "Hausen" "The Third Day" und "The Undoing" (HBO) sowie aktuelle Blockbuster wie "Bad Boys For Life", "Terminator: Dark Fate" und "Jojo Rabbit"- Sportfans genießen mit Sky Ticket den besten Live-Sport mit der Fußball-Bundesliga, der 2. Bundesliga, der Premier League, der UEFA Champions League, der Formel 1, Handball, Tennis und Golf, sowie eine riesige Auswahl an Sport Highlight-Videos auf Abruf 6. November 2020 - Gute Nachrichten für alle Gaming- und Entertainment-Fans: Sky Ticket ist direkt ab Verkaufsstart in Deutschland auf den brandneuen Next-Generation-Spielekonsolen Xbox Series X und Xbox Series S (10. November) sowie PlayStation 5 (19. November) verfügbar und garantiert auch auf den neuen Plattformen exklusives Entertainment und den besten Live-Sport in HD-Qualität und ohne Vertragsbindung.Sky Ticket Kunden haben ganz einfach die Möglichkeit, ihre Xbox Series X, ihre Xbox Series S oder ihre PlayStation 5 zu ihrer persönlichen Sky Ticket Geräteliste hinzuzufügen: Einfach in der Sky Ticket App auf der jeweiligen Konsole einloggen, fertig. Die Geräteliste lässt sich in der App unter "Mein Account" verwalten. Kunden können flexibel bis zu fünf Geräte parallel anmelden.Bestes Entertainment: "The Undoing", "The Comey Rule" und "Bad Boys For Life"Mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket (14,99 Euro/Monat) streamen Film- und Serienfans im November etwa brandneue Sky Originals wie "Hausen" und "The Third Day", exklusive HBO-Serien wie "The Undoing" und "Lovecraft Country", politische Dramaserien wie "The Comey Rule", sowie aktuelle Blockbuster wie "Bad Boys For Life", "Terminator; Dark Fate" und "Jojo Rabbit" zur Wahl.Bester Live-Sport: Topspiele der Bundesliga und UEFA Champions LeagueSportfans streamen mit Sky Ticket bereits ab 9,99 Euro im Monat den besten Live-Sport. Im November dürfen sich Fußballfans auf Highlights wie das Bundesliga-Topspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München, den Premier-League-Kracher Manchester City gegen Liverpool, sowie weitere Gruppenspiele der UEFA Champions League freuen. Die Formel 1 gastiert in der Türkei und in Bahrain und die Tenniselite trifft sich zu den Rolex Paris Masters und Nitto ATP Finals in London.Charli Kumar, Senior Vice President Sky Ticket, Sky Deutschland:"Wir freuen uns sehr, das exklusive Programmangebot von Sky Ticket vom Start weg auf allen drei neuen Konsolen anbieten zu können. PlayStation 5 sowie Xbox Series Series X und S setzen neue Standards für Home Entertainment. Und mit Sky Ticket erreichen sie das nächste Streaming-Level mit den neuesten Serien, Blockbustern und dem besten Live-Sport."Über Sky TicketMit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden streamen die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport auf Geräten ihrer Wahl als Erste - komplett ohne Receiver. Dazu steht eine riesige Auswahl an Sport Highlight-Videos auf Abruf bereit. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Xbox Series X und Series SAm 10. November startet Microsoft mit Xbox Series X und Xbox Series S in die nächste Generation und eröffnet Spielern eine Spielerfahrung, die neue Maßstäbe in Sachen Performance, Immersion und Kompatibilität setzt. Mit Xbox Series X und Xbox Series S erwarten die Spieler eine noch größere Vielfalt und mit dem Xbox Game Pass viele spannende Angebote.Über Sony Interactive EntertainmentAnerkannt als weltweit führender Anbieter im Bereich der interaktiven und digitalen Unterhaltung, ist Sony Interactive Entertainment (SIE) verantwortlich für die Marke PlayStation® und die dazugehörige Familie an Produkten und Serviceleistungen. Seit der Einführung der ersten PlayStation 1994 in Japan entwickelt PlayStation bahnbrechende Innovationen auf dem Markt. Zur Familie der PlayStation-Produkte und -Services gehören PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation®Store, PlayStation®Plus, PlayStationVideo, PlayStationMusic, PlayStationNow sowie die renommierten Softwaretitel der SIE Worldwide Studios. Mit Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, ist SIE eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sony Corporation mit globalen Funktionen und regionalen Zentralen in Kalifornien, London und Tokio.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky LimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4755488