Wien (www.anleihencheck.de) - In diesen Tagen geht es Schlag auf Schlag für Finanzmarktteilnehmer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Erstens ziehe sich das endgültige Ergebnis der Wahlen zur US-Präsidentschaft und zum Senat weiter dahin. Es würden sich zwar wahrscheinliche Konstellationen abzeichnen, eine endgültige Klarheit über die politische Führung der USA könnte aber aufgrund der absehbaren Klagen erst in vielen Wochen herrschen. ...

