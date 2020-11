Frankfurt am Main (ots) - Auf der 65. Mitgliederversammlung des Verband Bildungsmedien e. V. am 5. November 2020 wurden Dr. Peter Schell (Westermann Gruppe) und Andreas Klinkhardt (Verlag Julius Klinkhardt KG) im Amt bestätigt. Dr. Peter Schell wurde im Anschluss im Vorstand zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Verband Bildungsmedien e. V. gewählt.Neu in den Vorstand gewählt wurden Dr. Maren Saiko (C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG) und Frank Thalhofer (Cornelsen Verlag GmbH). Nach Ablauf ihrer Amtszeit nicht wieder zur Wahl gestellt hatten sich Patrick Neiss und Christiane Heidrich.Unter Vorsitz von Dr. Ilas Körner-Wellershaus (Ernst Klett Verlag GmbH) außerdem im Vorstand des Verband Bildungsmedien e. V. vertreten sind die Schatzmeisterin Michaela Hueber (Hueber Verlag GmbH & Co. KG) und Dr. Jacob Kloepfer (Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG).Fotos zum Download finden Sie unter https://bildungsmedien.de/presse/pressefotos.Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Seine Mitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen. Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichen qualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bildungsmedien.de.Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/4755673