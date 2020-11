Berlin - Eine hohe Zahl an Bundeswehrgenerälen arbeitet im Bundesverteidigungsministerium, statt Dienst in der Truppe zu leisten. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.



Aus einer Aufstellung für den Verteidigungspolitiker Marcus Faber (FDP) geht hervor, dass 28 der insgesamt 203 Generäle und Admiräle der Truppe an den beiden Ministeriumssitzen in Bonn und Berlin eingesetzt sind. Nur die Teilstreitkräfte Heer und die Streitkräftebasis haben mehr Generäle in ihren Reihen. "Bei der Anzahl an Generalen und Admiralen müsste das Ministerium schon als eigene Teilstreitkraft eingeordnet werden", spottet der FDP-Politiker Faber. Aus seiner Sicht zeigen "die warmen und gemütlichen Dienstposten im Bendlerblock", dass in der Bundeswehr "nur verwaltet statt militärisch geführt wird".

