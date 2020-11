Die Aktie von Xpeng Motors ist am Donnerstag durch die Decke gegangen. Das Papier legte im Handelsverlauf um 30 Prozent zu. Auslöser des Kurssprungs war eine Kaufempfehlung der Bank of America.Der Bank of America gefällt der langfristige Plan von Xpeng Motors mit einer "robusten" Modellpipeline, die bis 2023 aufgebaut ist, und die überlegene "Antriebsstrangkapazität" des Autoherstellers. Analyst Ming Hsun Lee schraubte sein Kursziel für die Aktie von 26,40 Dollar auf 31,30 Dollar nach oben.

