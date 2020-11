München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Ratlos in der Virus-Welle - welcher Ausweg bleibt noch?Die Gäste u.a.:Peter Tschentscher (SPD, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg)Steffen Henssler (Restaurant-Besitzer und TV-Koch)Prof. Dr. Isabella Eckerle (Virologin; sie leitet die Abteilung Infektionskrankheiten in der Abteilung für medizinische Fachgebiete an der Universitätsklinik Genf/Schweiz)Wolfgang Kubicki (FDP, Vizepräsident des Deutschen Bundestages; stellv. FDP-Bundesvorsitzender)Kristina Dunz (Journalistin; stellv. Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post")Hier noch mehr Maske tragen, da weniger Menschen treffen - kann so das Infektionswachstum wirklich gestoppt werden? Gehen der Politik langsam die Möglichkeiten aus? Was ist Aktionismus, was dringend nötig? Und droht doch ein langer Winter in Isolation?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de (http://www.hart-aber-fair.de)) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de (http://www.hartaberfair.de) während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de (mailto:hart-aber-fair@wdr.de).Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR) Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4755842