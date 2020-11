DJ Scheuer: Einigung auf staatliche Corona-Hilfen für Flughäfen steht noch aus

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Auf dem Luftverkehrsgipfel hat es zunächst noch keine Verständigung auf staatliche Hilfen für die von der Corona-Pandemie hart getroffene Branche gegeben. Innerhalb der nächsten beiden Wochen soll aber nach einer Lösung gesucht werden, bei der sich Bund und Länder jeweils in gleichem Umfang an der staatlichen Finanzspritze beteiligen sollen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Bundesregierung und Luftfahrtbranche.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und der Koordinator der Bundesregierung für Luft und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, sagten, die Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium dauerten noch an. Beide machten deutlich, dass sie weitere staatliche Hilfen für notwendig hielten, damit auch die regionalen Flughäfen in Deutschland trotz des Einbruchs bei den Passagier- und Frachtzahlen am Leben erhalten werden können.

"Da sind wir jetzt am Arbeiten", so Scheuer mit Blick auf das Finanzministerium. Jarzombek sagte, er würde sich "mehr Bewegung vom Finanzminister wünschen als das der Fall zu sein scheint". Denn am Ende "müsse der Staat helfen".

Kampf ums Überleben

In einer gemeinsamen Erklärung zum Luftverkehrsgipfel vom Verkehrs- und Wirtschaftsministerium sowie der Branchenvertreter heißt es: "Damit die Betriebsbereitschaft der deutschen Flughäfen aufrechterhalten werden kann, bedarf es zusätzlicher gemeinsamer Anstrengungen von Bund und Ländern, um die wirtschaftliche Grundlage der Flughäfen mittelfristig zu sichern", so die Erklärung. "Bund und Länder sind sich ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Flughäfen bewusst."

Stefan Schulte, Präsident des Flughafenverbands ADV, sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scheuer und Jarzombek, der Branche gehe es "katastrophal". Angesichts eines Verkehrsaufkommens von lediglich 15 bis 20 Prozent "kämpfen wir ums Überleben". Auch seien die Flughäfen offengehalten worden, um den Transport von Masken und auch die Rückholaktion von gestrandeten Touristen zu ermöglichen trotz damit verbundener hoher betriebswirtschaftlicher Kosten.

Forderung nach 1 Milliarde Euro

Scheuer hatte vor dem Luftverkehrsgipfel die Notwendigkeit eines Rettungspaketes für die Luftfahrtbranche im Umfang von etwa 1 Milliarde Euro beziffert. Dabei gehe es um die Abdeckung von den Fixkosten der Flughäfen, die von dem coronabedingten niedrigen Passagieraufkommen betroffen sind.

Der CSU-Politiker sagte am Freitag, es gehe darum, Flughäfen zu helfen, die für ihre Regionen wichtig seien. Sie hätten auch Bedeutung für den Transport von Masken und die Ausstattung von Krankenhäusern. Bei staatlichen Hilfen seien allerdings die Eigentümerstruktur der Flughäfen zu bedenken, da die Bundesländer hier Anteile haben.

Dennis Kolberg, Sprecher des Bundefinanzministeriums (BMF), zeigte sich zurückhaltend zu möglichen staatlichen Hilfen. Die Eigentümer seien bei Hilfen gefragt.

"Wir haben ja vor kurzem im Bundeskabinett gemeinsam den Entwurf für den Bundeshaushalt 2021 beschlossen. Da stehen derartige Vorhaben nicht drin", so Kolberg. "Mit Blick auf die Flughäfen ist für uns vor allem wichtig, dass die Eigentümer in der Verantwortung stehen jetzt. Das trifft selbstverständlich auch den Bund dort, wo er Miteigentümer ist."

80 Prozent weniger Passagiere

Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) ist das Passagieraufkommen an den deutschen Flughäfen in den ersten drei Quartalen um 71 Prozent zurückgegangen. Seit der Entscheidung von Bund und Ländern, das Testen an den Flughäfen zugunsten einer Quarantäneregelung aufzugeben, sind die Passagierzahlen stark rückläufig. So fehlten im September an den deutschen Flughäfen 81 Prozent der Passagiere im Vergleich zum September 2019. Mitte Oktober lag der Passagierrückgang an den deutschen Flughäfen bereits bei 87 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der BDL einen Umsatzrückgang an den Flughäfen um rund 52 Prozent

Angesichts der Corona-Pandemie und der Reisebeschränkungen droht der Abbau zehntausender Arbeitsplätze. Bei den deutschen Fluggesellschaften und an den Flughäfen seien rund 60.000 von 255.000 Arbeitsplätzen in Gefahr. Derzeit befänden sich 60 bis 70 Prozent der Beschäftigten bei den Fluggesellschaften und Flughafenbetreibern in Kurzarbeit.

