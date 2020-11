DJ RWE liefert grünen Wasserstoff an niederländischen Chemiehersteller

BERLIN (Dow Jones)--Im Rahmen eines Forschungsprojekts zur umweltfreundlichen Erzeugung von Wasserstoff schmiedet der Energieversorger RWE eine Allianz mit dem niederländischen Chemiefabrikanten OCI. Um die Wirtschaftlichkeit des Projekts "Eemshydrogen" in Eemshaven zu unterstützen, haben beide Seiten eine Absichtserklärung unterzeichnet. RWE soll demnach künftig grünen Wasserstoff für die OCI-Produktionsanlage BioMCN liefern.

Eine ähnliche Kooperation beabsichtigt RWE auch mit Evonik. Beide Unternehmen wollen den grünen Wasserstoff am niederländischen Evonik-Standort Delfzijl zur Herstellung nachhaltiger Produkte einsetzen. Wie viel Wasserstoff RWE an beide Unternehmen liefern wird, soll im Laufe des Forschungsprojekts geklärt werden. Ziel ist die Entwicklung eines 50-Megawatt-Elektrolyseurs. Dieser soll in Eemshaven direkt an den Onshore-Windpark Westereems von RWE angeschlossen werden, der über eine installierte Leistung von 162 Megawatt verfügt.

Die Anlage in Eemshaven soll insgesamt mehr als 250.000 Tonnen CO2 einsparen. Eine endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt wird für 2021 erwartet. Die Produktion von grünem Wasserstoff könnte dann 2024 beginnen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2020 08:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.