Die Düsseldorfer KFM Deutsche Mittelstand AG ist ganz auf das Thema Mittelstandsanleihen fokussiert und wurde jetzt zum "Innovator des Jahres 2020" gewählt. Anleger können sich die fundierte Expertise mittels zweier Fonds zunutze machen.Es gilt fast schon als Binsenweisheit, aber die Aussage stimmt nach wie vor: Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Zahlreiche Innovationen, nachhaltige Geschäftsmodelle, eine Vielzahl an Arbeitsplätzen und nicht zuletzt wichtige Steuereinnahmen sind durch die mittelgroßen Unternehmen hierzulande erst möglich. Um diesen wichtigen Beitrag zum Standort Deutschland zu würdigen, hat die Initiative "Die Deutsche Wirtschaft" (DDW) auch in diesem Jahr wieder zur Wahl zum "Innovator des Jahres" aufgerufen. Gewählt wurde bis letzte Woche, jetzt stehen die 22 Gewinner fest: In der Sparte "Publikumspreis", in welcher in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung zu verzeichnen war, machte die KFM Deutsche Mittelstand AG das Rennen. Die Düsseldorfer tragen jetzt den Titel "Innovator des Jahres 2020". Gefeiert werden die Preisträger dann nächstes Jahr im Rahmen eines ganzen Innovationsfestivals.

