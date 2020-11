Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft PIMCO hat im dritten Quartal unter dem Strich 27,1 Milliarden Euro an frischem Geld eingeworben, dies geht aus den Geschäftszahlen des Mutterkonzerns Allianz hervor, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach habe der kalifornische Asset Manager das Mittelaufkommen vom Vorquartal von fast 23 Milliarden Euro übertroffen. In den ersten drei Monaten des Jahres hätten Investoren inmitten des Corona-Crashs an den Börsen dagegen 43 Milliarden Euro von dem Anleihenspezialisten abgezogen. ...

