Baden-Baden - Der Rapper Bonez MC steht mit seinem neuen Album "Hollywood Uncut" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf den zweiten Platz rutscht das Album "Hell" von den Ärzten ab. Den dritten Platz belegt Bruce Springsteen mit seinem Album "Letter To You", der letzte Woche noch Zweiter war. Die deutschen Single-Charts werden auch diese Woche von Bonez MC und seinem Song "Angeklagt" angeführt. Die Sängerin Lune und ihr Song "Gebe auf." klettert vom siebten auf den zweiten Platz.



Den dritten Rang belegt der Song "Mood" von 24kGoldn feat. Iann Dior. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

