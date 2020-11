Der Vorstand der Alpla Group stellt sich neu auf: Philipp Lehner übernimmt ab 1. Januar 2021 die Position des CEO von Günther Lehner und wird damit das Unternehmen in dritter Generation leiten. Günther Lehner übernimmt die Rolle des Chairman. Der Generationenwechsel bei Alpla wird bereits seit Jahren vorbereitet und wird nun mit der Übergabe der Agenden des Chief Executive Officer (CEO) von Günther Lehner an seinen Sohn Philipp Lehner zum 1. Januar 2021 vollzogen. Im Jahr 2021 sollen gemeinsame Kundenbesuche stattfinden, um Philipp Lehner als neuen CEO einzuführen. Günther Lehner bleibt auch in ...

